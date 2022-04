Em Ijuí, governador participa da inauguração Casa das Etnias na noite desta sexta (29)

O governador Ranolfo Vieira Júnior participa nesta sexta-feira (29/4), às 19h30, da inauguração da sede cultural da União das Etnias de Ijuí (Ueti).

A nova sede fica na rua Alagoas, 740, bairro Assis Brasil, em Ijuí. É o maior projeto de espaço cultural financiado 100% com recursos aportados pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Sistema Pró-cultura/LIC – um investimento no valor total de R$ 6,2 milhões.

Ranolfo estará acompanhado da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e demais autoridades municipais.

Aviso de pauta

O quê: inauguração da Casa das Etnias – sede cultural da Ueti

Quando: sexta-feira (29/4), às 19h30

Onde: rua Alagoas, 740 - bairro Assis Brasil, Ijuí