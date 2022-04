Santa Catarina gera 64 mil empregos no primeiro trimestre de 2022, segundo melhor resultado do Brasil

Mês após mês, Santa Catarina se consolida como a terra do emprego no Brasil. O estado catarinense gerou 64.038 vagas formais nos três primeiros meses de 2022. Trata-se do segundo melhor resultado do país em números absolutos, atrás apenas de São Paulo (com 176 mil), que possui uma população quase sete vezes maior. Dessa maneira, Santa Catarina segue à frente de seus vizinhos do Sul e de unidades da federação mais populosas, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dados foram divulgados na tarde desta quinta-feira, 28, pelo Governo Federal, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O governador Carlos Moisés destaca que foram mais 11 mil novas vagas apenas em março. Segundo o chefe do Executivo estadual, o resultado do Caged demonstra a força da retomada econômica. Atualmente, Santa Catarina possui a menor taxa de desemprego do país, de 4,3%, segundo o IBGE. Além disso, foram criadas quase168 mil vagas formais no ano passado, o melhor resultado da história.

“Santa Catarina é referência nacional quando o assunto é emprego. Mesmo em 2020, no momento mais agudo da pandemia, nós tivemos resultado positivo na geração de empregos, ao contrário do resto do país. Esses dados são consequência da nossa força produtiva, com uma classe empreendedora confiante e batalhadora. Nesse processo, o Governo do Estado atua para garantir segurança jurídica na atração de novos investimentos”, ressalta Carlos Moisés.

Na divisão por setores econômicos, o destaque em março ficou para os serviços. Foram mais de 7 mil novos empregos. A construção civil veio logo em seguida, com 2,8 mil vagas. A indústria (2,5 mil) e o comércio (651) também tiveram saldo positivo. Apenas a agropecuária teve resultado negativo, por questões sazonais.

As cinco cidades que mais geraram empregos em Santa Catarina no primeiro trimestre são: Blumenau (5.024), Joinville (4.630), Florianópolis (3.631), Itajaí (3.333) e Itapema (2.555).