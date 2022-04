Incêndio em colheitadeira no município de Braga

Um incêndio foi registrado nesta quinta-feira, 28/04, em uma colheitadeira na localidade de Sítio Gabriel - Braga.

Segundo informações, o sinistro na máquina agrícola ocorreu na propriedade do agricultor Paulo Jariochweski durante colheita da soja. As causas do incêndio serão apuradas.

(Vídeo: Reprodução/Facebook/Rádio Planeta)

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.