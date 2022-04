Estado instala sede do Governo na Exposol, em Soledade

O governo do Estado instalará, pela primeira vez nesta gestão, a sede do governo do Estado em uma grande feira estadual. É o início do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, que prevê a instalação da sede do governo em diversas feiras estaduais ao longo deste ano.

Nesta sexta-feira (29/4), a sede do governo do Estado será instalada na Exposol, feira de joias e pedras preciosas em Soledade. O ato de instalação ocorre às 9h, na Casa do Governo do Estado na feira.

A programação completa engloba painéis, mesas temáticas e visita do governador Ranolfo Vieira Júnior aos pavilhões da feira. O governador também aproveitará para visitar obras do programa Avançar que estão em andamento no município.

Confira a programação:

• 9h30 – Painel: “Avançar pelo Rio Grande na região de Soledade”

Local: auditório do Museu das Pedras Preciosas e Mineralogia

• 10h30 – Visita do governador Ranolfo aos pavilhões da feira

• 14h30 – Visita do governador Ranolfo Vieira Júnior às obras do hospital Frei Clemente

• 15h30 – Visita a estradas vicinais recuperadas (Santa Bárbara, no Rincão dos Coelhos, Rincão do Bugre, Rincão dos Lautert, Rincão do Araçá e Raia da Pedra)

Programação das mesas temáticas:

• 11h – Sob a condução do coordenador do Exporta-RS, Silvio Andriotti (da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico)

Assunto: Exporta RS e fomento à indústria gaúcha

• 15h – Sob a condução da coordenadora do RS Criativo, Carol Biberg (da Secretaria Estadual da Cultura)

Assunto: Bate-papo RS Criativo: empreendedorismo e criatividade com foco em joias e pedras preciosas

• 16h – Sob a condução do secretário Estadual de Turismo, Raphael Ayub, e participação de secretários de Turismo dos municípios da região

Assunto: Turismo na região

Aviso de pauta

O quê: instalação da sede do governo do Estado na Exposol, em Soledade

Quando: sexta-feira (29/4), a partir das 9h

Onde: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz - av. Júlio de Castilhos, 3.743 - Soledade