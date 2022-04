Definida a cor da pintura do Centro Cultural

Foi definida através de uma enquete a “nova” cor do Centro Cultural Aurélio Porto de Tenente Portela. O espaço que passa por reforma terá a manutenção da cor verde como predominante. A decisão foi divulgada nesta semana pela prefeitura após a finalização da enquete iniciada no mês passado.

No total, 743 votos foram registrados e a opção mais votada foi a cor verde vibrante, que obteve 247 votos, o que representou 33,2%. Em segundo ficou a cor rosa, com 236 votos (31,8%). Na sequência apareceu a cor amarela com 144 (19,4%) e na quarta posição, a verde claro com 116 votos (15,6%).

A votação popular foi feita através de formulário online. Para participar era necessário ter “Conta Google”, sendo permitido um voto por conta. A ideia de realizar a enquete surgiu a partir de manifestações feitas por cidadãos. Alguns defendiam a mudança e outros a manutenção da cor original. Democraticamente foi oportunizado que a população participasse da escolha.

O Centro Cultura tem a arquitetura da Escola Aurélio Porto, que foi uma das principais unidades educacionais da história de Tenente Portela entre os anos 50 e 70. O prédio foi consumido por um incêndio em 17 de novembro de 1970.

Anos mais tarde foi decidido que no mesmo terreno onde funcionava a escola, seria construído o Centro Cultural de Tenente Portela e então foi definido que o prédio teria o visual da escola incendiada e manteria as mesmas cores ado e antigo educandário, ou seja, o verde e amarelo da bandeira do Brasil. Neste a possibilidade de uma nova cor foi levantada pela administração municipal e então foi definido que a decisão seria da população que votaria através de uma enquete.

A obra de reforma do Centro Cultural segue em ritmo acelerado. A previsão é concluir os trabalhos no segundo semestre.

