Governador anuncia projeto para diminuir fila de emissão de CNH ao apresentar novo diretor-geral do DetranRS

Governador Ranolfo e o secretário da Segurança Pública, Vanius Santarosa, com o novo diretor-geral do DetranRS, Marcelo Soletti - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou, nesta quarta-feira (27/4), um projeto para desafogar a lista de espera para a realização de provas práticas para a Carteira Nacional de Habilitação. O governo do Estado disponibilizou R$ 1,3 milhão para o pagamento de horas extras aos servidores para aplicação dos exames aos finais de semana e em expediente prolongado durante a semana.

O governador disse que a ideia é diminuir a fila em seis meses. “Em função da pandemia, temos uma demanda represada de cerca de 110 mil candidatos aptos à realização do exame prático para a CNH. Com esse planejamento, nossa expectativa é que tenhamos isso regularizado até setembro”, disse o governador.

O projeto deve começar a ser executado a partir da próxima semana.Inicialmente, vão funcionar em horário prolongado e aos finais de semana as unidades da grande Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.

O governador também anunciou o advogado Marcelo Soletti como novo diretor-geral do DetranRS. Soletti atuava desde 2019 como diretor-geral adjunto da autarquia. Soletti explicou a escolha das regiões onde o projeto será iniciado “Vamos começar por esses polos porque são regiões que representam a maior parte deste passivo que queremos normalizar”, disse o diretor.

Texto: Thamíris Mondin

Edição: Marcelo Flach/Secom

