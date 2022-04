Legislativo de Coronel Bicaco altera horário de início das sessões ordinárias

A partir do dia 2 de maio, as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores começam às 19 horas (Foto: Diones Roberto Becker)

O plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco aprovou por unanimidade, na segunda-feira (25/4), o Projeto de Resolução Legislativa nº 02/2022 que altera para às 19 horas o início das sessões ordinárias no período de 2 de maio até 24 de outubro deste ano. Antes, os encontros semanais começavam às 20 horas.

O presidente do Poder Legislativo, Antônio Martins (PP), disse que a alteração no horário se deve à aproximação das estações caracterizadas por temperaturas mais baixas. Lembrando que está liberada a presença de público para acompanhar as sessões.

De janeiro até o dia 25 de abril, a Câmara de Vereadores realizou duas sessões extraordinárias e oito ordinárias. Foram apreciados e votados mais de 30 projetos de lei, além de várias proposições e pedidos de informações.

A mesa diretora em 2022 é presidida por Antônio Martins (PP), tendo como vice-presidente, Leandro Briato (PP). O cargo de secretário é ocupado por Paulo Hermel (PDT). Dos nove edis titulares, cinco pertencem ao PP e quatro ao PDT.

