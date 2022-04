Confiança empresarial cresce em 19 dos 29 setores industriais, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) aumentou em 19 dos 29 setores da indústria em abril na comparação com março de 2022. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Icei permanece acima de 50 pontos, mesmo nos dez setores em que o indicador foi menor que em março. O Icei foi divulgado nesta terça-feira (26).

Os setores que registraram maiores altas foram os de produtos de borracha, que passou de 53,7 pontos em março para 59,3 pontos em abril; de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (de 53,4 para 58,8 pontos); e de metalurgia (de 53,8 pontos para 58,3).

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explica que houve uma recomposição da confiança perdida no último trimestre, o que pode ser explicado por uma reavaliação dos riscos do início do ano. “A alta no mês foi significativa em alguns setores, mas não estamos falando de um otimismo desmedido”, disse.

“Possivelmente há uma reavaliação dos riscos e incertezas trazidos pela nova onda de covid-19 no início do ano, assim como pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso trouxe algum alívio para as expectativas em abril. Mas os problemas na economia, como inflação, juros e tributação complexa seguem presentes e impedem que o otimismo deslanche”, concluiu.

O índice de confiança dos empresários apresentou maior queda nos setores de calçados e suas partes, que passou de 58,8 pontos em março para 55,1 pontos em abril; produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos (de 56,5 pontos para 54,3 pontos); e impressão e reprodução de gravações, setor que caiu de 57,9 pontos para 55,8 pontos.

Segundo o levantamento da CNI, “mesmo com a queda, esses setores seguem acima e distantes dos 50 pontos e, portanto, confiantes em suas empresas e na economia, no momento atual e nos próximos seis meses”.

O índice varia de zero a 100 pontos e valores acima de 50 indicam confiança e abaixo disso falta de confiança. Foram entrevistadas 2.229 empresas, sendo 887 de pequeno porte, 830 de médio porte e 512 de grande porte entre os dias 1° e 11 de abril.