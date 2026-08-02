Segunda, 03 de Agosto de 2026
17°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Brasil é quarto país que mais ampliou turismo internacional, diz OCDE

País recebeu 46% mais turistas estrangeiros entre 2019 e 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/08/2026 às 13h21
Brasil é quarto país que mais ampliou turismo internacional, diz OCDE
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Brasil foi o quarto país que mais aumentou o número de turistas internacionais de 2019 a 2025, segundo o relatório Tendências e Políticas do Turismo 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No período, o fluxo de visitantes estrangeiros cresceu 46%, passando de 6,3 milhões para 9,3 milhões de turistas.

O levantamento compara o desempenho dos países em 2019, antes da pandemia de covid-19, aos resultados registrados em 2025, mostrando o ritmo de recuperação e expansão do turismo internacional.

Brasil em destaque

Com crescimento de 46% no número de visitantes estrangeiros, o Brasil ficou entre os países com melhor desempenho no período analisado.

O resultado coloca o país à frente de importantes destinos turísticos internacionais, como:

  • Japão: 34% de crescimento;
  • Portugal: 20%;
  • Espanha: 16%;
  • França: 12%.

Na América do Sul, o Brasil também se destacou. Enquanto o fluxo de turistas aumentou no país, outras nações registraram retração no período:

  • Argentina: -23%;
  • Peru: -22%.

Primeiro semestre

Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o desempenho acompanha os resultados registrados em 2026.

Nos seis primeiros meses deste ano, o Brasil recebeu 5,2 milhões de turistas internacionais, o segundo maior volume para um primeiro semestre da série histórica . Os visitantes deixaram US$ 5,6 bilhões na economia brasileira, valor 12% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Promoção internacional

De acordo com a Embratur, o crescimento também reflete a ampliação das ações de promoção do Brasil no exterior.

Entre as iniciativas estão:

  • participação em feiras internacionais;
  • realização de viagens de imprensa ( press trips );
  • organização de viagens de familiarização para operadores e agentes de turismo ( famtours );
  • campanhas de divulgação em mercados estratégicos.

Recuperação global

O relatório da OCDE destaca que o turismo internacional segue em trajetória de recuperação após a pandemia , impulsionado pelo aumento da demanda por viagens, pela retomada da conectividade entre os países e pela expansão dos investimentos no setor.

Segundo a organização, além de movimentar a economia, o turismo continua desempenhando papel importante na geração de empregos e no desenvolvimento regional das economias analisadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 13 horas

Mulheres são maioria no setor de seguros, mas minoria na liderança

Estudo da Susep aponta desigualdade em cargos de gestão e conselhos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

Mega-Sena acumula para R$ 135 milhões; confira as dezenas sorteadas

Números sorteados são: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Programa de renegociação de dívidas é prorrogado até 31 de agosto

Medida foi oficializada no Diário Oficial da União deste sábado

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Cresce o número de estabelecimentos na cadeia produtiva da cachaça

Mapa publica anuário sobre a fabricação e consumo da bebida no país

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Aumento de etanol na gasolina divide opiniões sobre impacto em carros

MPF questiona segurança da mistura; setor prevê redução de custos

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 22°
17° Sensação
1.26 km/h Vento
92% Umidade
100% (6.15mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
24° 16°
Quarta
25° 15°
Quinta
26° 14°
Sexta
23° 15°
Sábado
25° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 8 horas

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200
Esportes Há 10 horas

Maratonista olímpico Daniel Ferreira é encontrado vivo após 44 dias
Política Há 10 horas

Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à Presidência
Política Há 11 horas

Mulheres vão às ruas pela votação do PL da Misoginia
Política Há 12 horas

PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,08%
Euro
R$ 5,85 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,659,71 -0,58%
Ibovespa
177,999,00 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7081 (02/08/26)
14
22
28
40
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3751 (02/08/26)
01
02
04
07
08
09
11
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2957 (31/07/26)
00
01
09
10
12
13
18
25
35
37
38
46
54
72
79
80
82
83
84
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2990 (31/07/26)
11
13
14
25
35
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias