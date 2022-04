Coronel Bicaco: Edis reivindicam investimento em rua sem pavimentação no perímetro urbano

Nas sessões ordinárias dos dias 11 e 18 deste mês, vereadores solicitaram melhorias na Rua Anaurelino de Souza. A via – que não possui nenhum tipo de pavimentação – é utilizada por moradores das redondezas da escola municipal Rosalina Diniz para chegar à rodovia 317.

Leandro Briato (PP) pediu que o Poder Executivo providencie calçamento ou asfalto na rua. — Quando chove é impossível transitar. Já nos dias de sol, tem muita poeira. O melhoramento da via ia beneficiar muitas pessoas — reiterou o progressista.

Itamar Sartori (PP) ressaltou que vários motoristas optam em trafegar pela Rua Anaurelino de Souza para desviar do trânsito na avenida principal. O edil reivindicou cascalhamento para melhorar as condições da via. — Que esse trabalho seja realizado para evitar que em dia com chuva, veículos fiquem atolados ou caíam dentro da sarjeta — disse Itamar Sartori.

