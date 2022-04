Pedetista quer a instalação de redutor de velocidade na ERS 317 em Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária do dia 18 de abril, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) requereu a instalação de redutor de velocidade em frente ao bairro Nova Esperança – na saída de Coronel Bicaco para Redentora.

— É uma reivindicação antiga. Os moradores me relataram que por detalhes não aconteceram acidentes de trânsito nos últimos dias. Naquele trecho de descida, os motoristas vêm em alta velocidade — ponderou o pedetista. Ele sugeriu a colocação de lombada eletrônica no local.

Lucas Santos da Cruz ressaltou que naquele ponto da ERS 317 existem vários empreendimentos e diversos moradores, além do distrito industrial. — Aquele trecho da rodovia tem grande movimento. Um redutor de velocidade iria ajudar na segurança de todos — afirmou o edil.

O vereador prometeu cobrar um estudo de viabilidade e de engenharia para instalação da lombada eletrônica. — Primeiro temos que descobrir de quem é a responsabilidade pela ERS 317, se do município ou do DAER — concluiu Lucas Santos da Cruz.

