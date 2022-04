Vereadores da região aprovam moção apoiando Movimento Pró-Ponte

A região está mobilizada em buscar soluções que garantam a construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga, ligando o estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, através da rodovia 163.

Diversos municípios, entidades e representações civis e de classe já declararam seu total apoio ao movimento que atualmente é liderado pelo prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tissot.

Entre essas entidades estão as Câmaras de Vereadores que tem aprovado moções de apoio ao movimento. O prefeito Tissot divulgou que já recebeu apoio formal das Câmaras de Barra do Guarita, Tenente Portela, Vista Gaúcha, Tunápolis e Itapiranga.

Além do apoio formal vários edis de municípios da região já se pronunciaram favoráveis ao projeto. “É por conta da União das Comunidades e dos seus Representantes que, em breve, vamos ver a Ponte construída”, comentou o prefeito em uma rede social.

Atualmente há duas frentes que podem se unir para a construção da ponte. A primeira delas é federal e a travessia seria construído com recursos da União através do Ministério da Infraestrutura. Inclusive já houve a indicação de pelo menos R$ 10 milhões de reais para bancar o projeto da ponte através do ministério.

Nos últimos meses o Governo de Santa Catarina, através do Governador Carlos Moises, também demonstrou interesse na construção, inclusive bancando aporte financeiro para a obra que ainda não tem orçamento definido.

O senador de Santa Catarina Jorginho Mello, que é um dos grandes incentivadores do projeto, já comentou que se busca uma parceria, onde os recursos do estado e da União poderiam ser unidos para que o projeto saia do papel o mais rápido possível.

Atualmente a travessia entre os dois estados é feita através de balsas e barcos. Uma ponte melhoraria o fluxo entre os dois estados abrindo espaço para um transporte mais qualificado, rápido, seguro e eficiente entre a região noroeste do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina.

