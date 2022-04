Barra do Guarita recebe autorização para iniciar obras de asfaltamento

O município de Barra do Guarita recebeu a confirmação para inicio das obras de asfaltamento da Rua Jabuticaba. Essa é a primeira etapa do projeto, dividido em duas, que deverá fazer o recapeamento asfáltico sobre as pedras irregulares na rua.

Segundo o prefeito Rodrigo Locatelli Tissot, o município já havia concluído e encaminhado o projeto a mesas para o Governo Federal e aguardava apenas a liberação para das inicio as obras. A empresa que será responsável pelo serviço já informou a prefeitura que as obras deverão iniciar dentro dos próximos dias.

O chefe do executivo municipal também agradeceu o senador Paulo Paim pela liberação de recursos para a obra através de emenda parlamentar. A emenda feio por intermédio da articulação do vereadores Egídio Moreira, Ângela da Luz, Professora Salete, Lidiane Sperluk e Noedi Lorenzato.

O prefeito também agradeceu os servidores municipais pelo empenho na realização dos projetos e na busca por melhorias para o município.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.