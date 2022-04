Barra do Guarita reforça combate à Dengue

O município de Barra do Guarita aumentou o trabalho de conscientização, fiscalização e combate ao mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

Os agentes comunitários de saúde, agentes do Primeira Infância Melhor e as secretarias de saúde e de educação tem realizado um trabalho voltado ao controle do mosquito. No último dia 19 foi realizado um grande mutirão com a participação de alunos da rede municipal de ensino.

O objetivo dos trabalhos segue sendo o de eliminar recipientes de água parada eliminando assim os focos do mosquito. No dia do mutirão o grupo também se concentrou no recolhimento de lixos na cidade, buscando assim controlar de maneira eficaz a proliferação do mosquito.

A municipalidade tem reforçado o pedido para que a comunidade faça a sua parte, lembrando que o controle da dengue depende apenas das ações dos moradores em eliminando qualquer recipiente que possa acumular água e se tornar ambiente propicio para a proliferação do mosquito da Dengue.

A Dengue voltou a preocupar o estado que entrou em sinal de alerta na semana passada em virtude do número de casos diagnosticados nos últimos dias. A regiões norte e noroeste do estado do Rio Grande do Sul são as apresentam a situação mais crítica.

