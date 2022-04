Prefeito de Três Passos se filia no PL

Arlei Tomazzoni, prefeito de Três Passos deixou o PSDB para se filiar no PL. O prefeito que já havia sido vereador pelos Tucanos e que se elegeu prefeito com amplo apoio da sigla e da deputada Zilá Breitenbach, embarca nos Liberais que ainda são embrionários no município.

O motivo é mais do que coerente. Tomazzoni é um apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro e migra para a sigla desse, onde deverá também ser um puxador de votos para Onix Lorenzoni para Governador, para o deputado Giovani Cherini e para Hamilton Mourão como senador, que apesar de filiado ao Republicanos deverá concorrer aliado com Onix.

Para o PL regional, liderado pelo Alexandro da Silva Mello, que concorreu a prefeito em Redentora na eleição passada e é um dos principais assessores de Cherini, essa foi a maior aquisição, afinal, será a primeira prefeitura comandada pelo PL na região, mas não a única, uma vez que a prefeita de Santo Augusto, Lilian Fontoura Depiere, também deve migrar para o partido.

É difícil fazer qualquer julgamento sobre o movimento do prefeito Arlei sem saber os detalhes de sua saída do PSDB e qual sua intenção para o futuro, mas é certo dizer que pelo menos em termos de coerência o prefeito deu um tapa de luva em muitos políticos, que mesmo exercendo cargo por uma sigla já fazem parte das fileiras de presidenciáveis de outra esquecendo completamente da, hoje quase inexistente, fidelidade partidária.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.