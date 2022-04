Vereador bicaquense comemora anúncio de construção de Centro de Hemodiálise na Região Celeiro

O vereador Elson Bueno Martins (PDT) comemorou a destinação de recursos do programa Avançar na Saúde para construção de Centro de Hemodiálise em Três Passos. A manifestação ocorreu no grande expediente da sessão ordinária de 18 de abril.

De acordo com o pedetista, os pacientes de Coronel Bicaco que precisam deste tipo de procedimento são atendidos atualmente no Hospital de Caridade de Ijuí (HCI). No entanto, ele destacou que o HCI está com superlotação de pessoas que necessitam de hemodiálise.

Elson Bueno Martins – que é motorista da Secretaria Municipal da Saúde – disse que os deslocamentos até Ijuí, com pacientes de Coronel Bicaco para sessões do tratamento, ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras. — A gente acaba vendo o sofrimento deste pessoal que precisa de hemodiálise toda a semana. Eles saem daqui as quatro e meia da manhã — ressaltou o edil. Ele também revelou que o HCI implantou um turno extra devido à grande demanda pelo procedimento.

O político do PDT sugeriu que o Poder Executivo de Coronel Bicaco firme convênio com o Centro de Hemodiálise de Três Passos. — Esse serviço ficará mais próximo de nós e o pessoal não vai sofrer tanto com as viagens semanais — finalizou Elson Bueno Martins.

