Edil pede esclarecimentos sobre critérios para construção de galpões na cidade de Coronel Bicaco

Por meio de pedido de informações apresentado na sessão ordinária da segunda-feira (18/4), o vereador Paulo Hermel (PDT) requereu ao Poder Executivo os critérios adotados para a liberação de alvarás para edificação de galpões no perímetro urbano de Coronel Bicaco.

O pedetista lembrou que comentou sobre esse assunto no grande expediente da sessão ordinária do dia 11 de abril, revelando que tem sido questionado em relação ao crescimento do número de galpões, especialmente na cidade. — É uma preocupação com o objetivo de repassar as informações à comunidade. Queremos saber se existe ou não, critérios para este tipo de construção — afirmou o edil.

Colocado em votação, o Pedido de Informações nº 014/2022 foi aprovado pela maioria absoluta do plenário.

