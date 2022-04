Administração Municipal de Redentora participa de planejamento referente ao Programa Farmácia Cuidar +

A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), realizou no dia 19 de abril um planejamento de ações em saúde pública referente à Farmácia do Estado e o Programa Cuidar +.

O planejamento foi realizado na sede da 15ª CRS, em Palmeira das Missões, com a presença de todos os farmacêuticos de abrangência da Coordenadoria.

