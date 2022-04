Prefeito de Tenente Portela participa de Prêmio realizado pelo Sebrae

Rosemar Sala com diretores do Sebrae (Foto: Divulgação)

A sede da Fecomércio, em Porto Alegre, recebeu no início da noite desta terça-feira, 19, representantes de 43 municípios gaúchos finalistas do prêmio Prefeito Empreendedor. O evento é promovido pelo Sebrae-RS e chegou na sua 11ª edição. Entre os gestores esteve o chefe do Executivo de Tenente Portela, Rosemar Sala.

O município conquistou a condição de destaque com o programa Juro Zero, classificado para a etapa final na categoria Sala do Empreendedor. Todos os projetos inscritos passaram por avaliações técnicas de comissões formadas por especialistas de entidades representativas, universidades e órgãos de controle.

Rosemar Sala recebeu o troféu que reconhece a importância da iniciativa desenvolvida pelo Governo Municipal ao longo de 2021. O Juro Zero injetou cerca de R$ 1,1 milhão na economia local através de microcrédito facilitado para pequenos negócios. O empreendedor buscou o empréstimo nas instituições conveniadas e o Município assumiu os juros e correções das operações. Mais de 130 empresas portelenses aderiram ao programa que visou a retomada econômica em meio a pandemia.

“A condição de finalista é um fato que nos enche de orgulho. Seguiremos trabalhando para retornar nas próximas edições com novas iniciativas de desenvolvimento econômico e social de Tenente Portela”, destacou Sala. O prefeito fez questão de dividir os méritos da condição de destaque no prêmio do Sebrae com toda a equipe de Governo, em especial com os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A titular da pasta, Elisangela Lutz, acompanhou o prefeito na solenidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.