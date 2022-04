Miraguaí tem 11 casos suspeitos de Dengue

O número de pessoas com sintomas da dengue está aumentando. O município já soma 11 casos suspeitos de dengue, as pessoas que procuraram a Unidade Básica de Saúde apresentam sintomas como febre alta, dor de cabeça e no fundo dos olhos, náuseas, cansaço extremo e dor abdominal e manchas pelo corpo. “Estamos aguardando resultado dos exames laboratoriais encaminhados para o Lacen, que devido ao grande número de casos registrados o Estado está demorando para retornar o resultado”, reforça o Setor de Endemias de Miraguai.

Segundo a secretária de Saúde a dengue só é transmitida através de picada da fêmea infectada.

Então nesse momento além de eliminar os criadouros diante da possibilidade da circulação viral é importante fazer uso de repelente e usar roupas compridas para proteger os braços e as pernas, principalmente no início da manhã e final da tarde que é quando a fêmea costuma picar.

As agentes de endemias e os agentes de saúde estão visitando as residências orientando e eliminado criadouros.

Nesta terça, dia 19 de abril, estiveram no distrito de Tronqueiras.

Conforme o Setor de Endemias, é necessário que toda população faça a sua parte, e elimine qualquer recipiente que possa acumular água, 80% por dos criadouros estão nas residências.

