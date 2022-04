Vista Gaúcha realiza terraplanagem para instalação de projeto de R$ 10 milhões

Teve início na segunda-feira, 18/04, o trabalho de terraplanagem para a construção da Usina de Tratamento de Resíduos Orgânicos no Município de Vista Gaúcha.

O trabalho está sendo executado com máquinas e caminhões da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

A empresa CHZ ECOVISTA LTDA, iniciará as obras de construção no decorrer da próxima semana. A previsão é de que as obras sejam concluídas ainda neste ano e o empreendimento de cerca de R$ 10 milhões em investimento deve estar funcionando entre o final de 2022 e início de 2023.

A atividade da usina será a geração de energia elétrica, a partir de resíduos orgânicos e a produção de fertilizante orgânico. A empresa projeta, incialmente processar cerca de 100 toneladas de de lixo por dia, com uma produção estimada de 5.010MW ano de energia elétrica renovável e uma produção de 18 mil toneladas de adubo orgânico. O projeto irá gerar incialmente cerca de 15 vagas de trabalho direto.

Para o prefeito Claudemir José Locatelli a empresa irá gerar além de vagas de trabalho, retorno de impostos ao município na produção de energia elétrica e fertilizantes orgânico, sendo que a principal matéria prima será a utilização do lixo orgânico da região da AMZOP e AMUCELEIRO.

