Flamengo e Palmeiras ficam no 0 a 0 no Maracanã

Mesmo sendo apoiado por mais de 69 mil torcedores, o Flamengo empatou sem gols com o Palmeiras na noite desta quarta-feira (20) no estádio do Maracanã e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

Após o 0 a 0 em jogo adiantado da 4ª rodada da competição nacional, o Rubro-Negro ficou na 3ª posição da classificação com cinco pontos. Já o Verdão parou na 15ª posição com apenas dois pontos.

Apesar de o placar terminar inalterado, Flamengo e Palmeiras protagonizaram um grande confronto, com oportunidades claras de lado a lado. No primeiro tempo, a melhor chance da equipe da Gávea saiu dos pés do uruguaio Arrascaeta, que acertou a trave em um chute de fora da área aos 36 minutos. Já o Alviverde quase abriu o placar aos 47, com chute de primeira de Danilo que foi muito bem defendido pelo goleiro Hugo.

Na etapa final o ritmo diminui um pouco, com o Palmeiras esperando mais na defesa em busca de espaços para partir no contra-ataque. Com isso o Flamengo também criou menos, mas quase chegou à vitória aos 40, quando Weverton defendeu chute de fora da área de Willian Arão.

Agora as equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileiro no sábado (23). O Flamengo visita o Athletico-PR na Arena da Baixada e o Palmeiras faz clássico com o Corinthians na Arena Barueri.