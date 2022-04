Fiscalização interdita dois açougues em Iraí

Agentes da Força Tarefa do programa Segurança Alimentar fiscalizaram três mercados em Iraí. Ao todo, uma tonelada de alimentos impróprios para consumo foi apreendida e inutilizada. Dentre os três estabelecimentos fiscalizados, dois tiveram seus açougues interditados. O outro mercado foi apenas autuado.

Produtos sem indicação de procedência, prazo de validade vencido e armazenamento inadequado foram os principais problemas encontrados nos locais vistoriados. Nos açougues interditados, havia também alimentos mofados e péssimas condições de higiene, incluindo a presença de insetos nos alimentos. Um dos estabelecimentos vendia medicamentos de forma irregular.

Participaram da operação, o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO - Segurança Alimentar), Alcindo Luz Bastos da Silva Filho; o promotor de Justiça de Iraí, Márcio Luigi Teixeira Pinto; servidores do GAECO - Segurança Alimentar, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Iraí, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (DECON) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.