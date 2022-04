Governador participa do lançamento do programas Duas Safras

Governador Ranolfo disse que programa terá todo o apoio do governo do Estado, pelo impacto que vai gerar na economia - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, no início da tarde desta quarta-feira (20/4), do lançamento do programa Duas Safras, idealizado pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O evento ocorreu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes.

O governador disse que o programa terá todo o apoio do governo do Estado, pelo impacto que vai gerar na economia “O programa Duas Safras é uma excelente iniciativa que, além de fomentar o agronegócio, vai movimentar a economia e gerar riqueza para o nosso Estado. Com o programa, teremos um incremento na arrecadação, ao lado da geração de emprego e renda”, disse Ranolfo.

A projeção da Farsul é de que o aumento da produção, especialmente da área plantada nas culturas de inverno como forma de garantir e ampliar a demanda por ração animal, unida ao desenvolvimento da produção da pecuária no Estado aos níveis nacionais, significaria um aumento de R$ 12,1 bilhões em uma safra como a de 2020.

Os reflexos seriam de um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 8,84 bilhões. O impacto no PIB do Estado seria de 6,92%, representando R$ 31,9 bilhões, além da geração de 24 mil empregos diretos na agropecuária. Foram elencados quatro temas a serem trabalhados dentro da ideia de respeitar as características geográficas e climáticas do RS: cereais de inverno, integração lavoura-pecuária, milho e qualidade dos grãos.

A primeira fase do programa se estende ao longo de 2022. Serão realizados dez fóruns nos quais as temáticas irão considerar as características de cada região, visando o planejamento da próxima safra. A expectativa é de que cada edição do fórum receba um público estimado entre 300 e 500 produtores, que funcionarão como multiplicadores do conteúdo apresentado.

Ao lado de Farsul, ABPA e Embrapa, iniciativa conta também com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Federação das Cooperativas Agrícolas do Estado (Fecoagro/RS), da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).