Postos de vacinação fecham quinta e sexta-feira no Distrito Federal

Em Brasília, que completa 62 anos nesta quinta-feira (21), mesmo dia em que se comemora o feriado de Tiradentes, o funcionamento de alguns serviços sofre alterações. Na capital do país, assim como na administração federal, foi decretado ponto facultativo na sexta-feira (22) para os servidores públicos locais.

Nos postos de saúde, diferentemente do que vinha ocorrendo desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal (DF), a imunização será suspensa na quinta e na sexta-feira.



Ao anunciar a medida, na última terça-feira (19),o secretário de Saúde do Distrito Federal, Manoel Pafiadache, informou que a vacinação será retomada no sábado (23). “Estamos fazendo essa folga, com vacinação só no sábado, exatamente em respeito aos nossos servidores, que estão na batalha há muito tempo, nos finais de semana e feriados", justificou. Pelo calendário divulgado, no domingo também não haverá postos de vacinação de plantão.

Comércio

O comércio de rua e osshopping centersfuncionarão normalmente no feriado e na sexta-feira.



Também estarão abertos bares, restaurantes, supermercados e farmácias, informaram os sindicatos de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), dos Supermercados do Distrito Federal (Sindsuper) e do Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal (Sincofarma). As feiras do Distrito Federal também funcionarão normalmente durante o feriado.

Transporte

No feriado, os ônibus vão circular com frota reduzida, nos mesmos horários de domingo. Na sexta-feira, porém, os coletivos voltam a rodar normalmente no Distrito Federal com a tabela horária de dia útil. Já o Metrô-DF funcionará normalmente durante o feriado prolongado, das 5h30 às 23h30. Apenas no domingo (24), como de costume, circulará das 7h às 19h.

Correios

Para proporcionar mais praticidade à população e aos empreendedores que atuam no comércio eletrônico, os Correios abrirão algumas agências no feriado. No Distrito Federal,funcionará apenas a agência do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek funcionará. A rede de atendimento voltará ao funcionamento na sexta-feira.