Rei Momo recebe as chaves da cidade e o carnaval toma conta do Rio

O carnaval fora de época começahoje(20), oficialmente, no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes passou para o Rei Momo a chave da cidade. É ele quem tomará conta da cidade atédomingo(23). “O maior espetáculo da terra voltou e vaitercarnaval. Viva o carnaval carioca”, anunciou Paes em cerimônia no Palácio da Cidade.

Após dois anos de pandemia , que levaram ao cancelamento do carnaval de 2021 e ao adiamento em 2022, o carnaval carioca volta a acontecer. “Lamentavelmente essa cerimônia deixou de acontecer nos últimos anos, mas o carnaval resistiu, o samba resistiu, a cultura popular resistiu”, disse o prefeito.

“É uma honra para mim, como prefeito, transferir o poder para o Rei Momo, que assume todas as responsabilidades da prefeitura, inclusive, as mais difíceis. Ele só me pediu que excluísse o BRT nesse momento, que permanece comigo nesses quatro dias”, complementou Paes, em meio à crise no transporte municipal.

Paz e alegria

Com a chave em mãos, o Rei Momo, Wilson Dias da Costa Neto, começou o governo com um decreto: “Meu decreto é que todos os foliões estejam imbuídos de muita alegria, muita paz, muita confraternização, muito discernimento, porque a gente vive um outro momento, mas que independente disso, a gente não perca aquele folião que ficou guardado durante os dois anos de pandemia”, disse.

Tanto Paes quanto Neto homenagearam os profissionais de saúde. O prefeito ressaltou que é graças à ciência e ao avanço da vacinação que a folia pode acontecer em abril. No ano passado, a chave da cidade foi passada, simbolicamente a trabalhadores da saúde . “Nós acreditamos na ciência, acreditamos na vacina”, afirmou Paes.

“Não posso deixar de enaltecer os profissionais de saúde que muito se esforçaram para quehojea gente conseguisse botar o nosso bloco na rua, literalmente”, ressaltou o Rei Momo.

Em meio a confetes, ao som da bateria da São Clemente e da banda da guarda municipal, o Rei Momo e a corte real do carnaval - composta também pela rainha Thaiana Rodrigues Pinheiro, a primeira princesa Luara Neto Lino e a segunda princesa Deisiane Conceição de Jesus - comemoraram o início do reinado.

Blocos de rua

O carnaval começa nesta quarta-feira com os desfiles na Sapucaí.Hoje, saem as escolas da Série Ouro, ou grupo de acesso, a partir das 21h. Na Intendente Magalhães, se apresentam os blocos de enredo. Os grupos de rua não tiveram autorização da prefeitura para desfilar, mas alguns estão se organizando para receber foliões nos próximos dias.

O prefeito reforçouhojeque não haverá repressão aos blocos de rua. “A prefeitura não vai impedir ninguém de estar no espaço público, de celebrar, mas naquele tamanho [do carnaval tradicional na cidade], é impossível acontecer”, disse. E acrescentou: “Não vou colocar guarda municipal atrás de folião, a gente pede essa compreensão, especialmente com a limpeza da cidade, com trânsito da cidade, para que a gente possa celebrar”, argumentou.