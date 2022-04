Homem morre carbonizado em incêndio de residência no interior de Tiradentes do Sul

Um homem de 56 anos de idade morreu carbonizado na noite de ontem, em um incêndio que consumiu a residência em que ele estava, no interior de Tiradentes do Sul.

Por volta de 21h50min, equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos se deslocou até a localidade de Linha Sete Voltas, no interior de Tiradentes do Sul, para atender a ocorrência.

Uma casa de madeira foi totalmente consumida pelo fogo. durante o trabalho de rescaldo, os bombeiros encontraram o corpo da vítima fatal. De acordo com informações de vizinhos ao local, o homem seria Elson Schmitt. Ele era o único morador da casa.

Equipes da Brigada Militar, da Polícia Civil e do IGP também foram acionadas para o registro da ocorrência e para o trabalho de perícia. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

O corpo do homem foi encaminhado para exame de necropsia, junto ao posto do IML, em Três Passos.

