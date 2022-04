Dia Mundial da Criatividade tem programação gratuita em São Paulo

A cidade de São Paulo recebe as ações do Dia Mundial da Criatividade de hoje (20) até a próxima sexta-feira (22). A data, celebrada em 21 de abril, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2017, concedendo destaque ao papel da criatividade no desenvolvimento humano.

A programação, toda gratuita, abrange 100 cidades no Brasil e 30 localidades em outras partes do mundo. Na capital paulista, serão realizadas 50 atividades presenciais e online. As ações trazem temas como inovação corporativa, economia circular, cinema expandido e ESG (sigla em inglês para governança ambiental e social).

As comemorações são uma iniciativa da World Creativity Organization, organização que desde 2018 busca aumentar a conscientização sobre a importância da criatividade. Em São Paulo, a agenda, concentrada no centro e na zona oeste da cidade, é conduzida pela plataforma A Vida no Centro, que dá visibilidade para iniciativas de inovação social e experiências urbanas.

Programação

A Praça Roosevelt vai receber na quinta-feira (21), a partir das 9h, uma feira de economia circular com diversos brechós. Também serão oferecidas oficinas de compostagem, arranjo de flores secas e de confecção de cadernos artesanais.

À tarde, às 16h, o diretor de carnaval da escola Dragões da Real, Márcio Santana, e o compositor Thiago de Souza participam de uma roda de conversa para contar do processo de pesquisa e criação para a homenagem a Adoniran Barbosa, tema do samba-enredo da escola para o desfile deste ano.

Na sexta-feira (22), a partir das 10h30, o fotógrafo e estudante de biologia Tiago Queiroz propõe uma caminhada pelo bairro central da Santa Cecília para identificação de plantas nativas. Às 18h, a SP Escola de Teatro recebe um painel sobre o processo criativo em filmes e séries com o professor e roteirista Marcelo Starobinas, que trabalhou no filme Jean Charles e na série Pico da Neblina (HBO).

A programação completa pode ser acessada na página do evento .