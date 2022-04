Ranolfo visita presidente do Tribunal de Justiça Militar do RS

O governador Ranolfo Vieira Júnior visitou, na tarde desta terça-feira (19/4), o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS), desembargador militar Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Ranolfo foi recebido na sede do TJMRS, em Porto Alegre, acompanhado do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Foi a primeira visita de Ranolfo ao local como governador do Estado. Desde que assumiu o governo, no final de março, o governador realiza visitas institucionais aos líderes dos Poderes e de órgãos públicos.

No encontro, Ranolfo e o presidente do TJMRS falaram sobre pautas relacionadas à segurança pública. O governador também destacou o compromisso em manter o bom relacionamento com a instituição. “Quero reforçar aqui a nossa disposição em manter a relação republicana e respeitosa que sempre se estabeleceu entre o nosso governo e a Justiça Militar”, disse.

O presidente Amilcar Fagundes entregou ao governador Ranolfo, como lembrança e agradecimento pela visita, uma medalha comemorativa do TJMRS e livros editados pelo tribunal.