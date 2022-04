Edson Brum vai para o TCE e não disputará eleição neste ano

Edson Brum está no seu sexto mandato com deputado (Foto: Divulgação)

O Deputado Estadual e Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Edson Brun, não vai disputar uma nova eleição em 2022. O parlamentar do MDB foi indicado por 42 dos 55 deputados do Rio Grande do Sul para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado.

O deputado já foi aprovado no inicio desse mês na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. Dos 11 integrantes da comissão, o único que votou contra foi Giuseppe Riesgo do Novo, que justificou que não concorda com indicações políticas para o cargo e defende que os nomes a compor o TCE devem ser técnicos.

A indicação será votada agora no Plenário da Assembleia Legislativa, onde não deverá ter problemas em ser aprovado, já que foi a maioria do plenário que indicou o nome do deputado.

Com a ida de Edson Brun para o TCE, ele não vai disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa onde exerce o seu quarto mandato consecutivo. Tanto é que ele não se demitiu do cargo no Governo Gaúcho, a exemplo de outros deputados que também estavam ocupando cargos de secretários.

Fato interessante: Edson concorreu a deputado em 1998 e 2002 e ficou de suplente, no entanto, na legislatura de 2002 ocupou a vaga de João Osório, que na época estava em seu sexto mandato consecutivo, e renunciou para assumir uma vaga justamente no TCE. Depois que entrou, Edson não saiu mais da Assembleia, até agora, quando sai para seguir o mesmo caminho de Osório.

