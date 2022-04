A interessante disputa para o senado no Rio Grande do Sul

O estado terá neste ano uma das mais disputadas eleições para o senado dos últimos tempos. Os nomes que despontam como candidatos tem tudo para fazer uma eleição bastante acirrada.

José Ivo Sartori, já anunciou que não vai concorrer. Eduardo Leite que também aparece nas pesquisas, dificilmente se contentará com uma indicação ao senado se fracassar seu plano de disputar a presidência.

Sem os dois ex-governadores a disputa ficará entre a ex-deputada Manuela D`Avila, o vice-presidente Hamilton Mourão, a ex-senadora Ana Amélia Lemos, o atual senador Lasier Martins e o candidato do PSDB, que dizem ser o ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquezan Júnior e do MDB que por hora é uma incógnita.

A última pesquisa apontou Manuela na frente em todos os cenários com Hamilton Mourão em segundo, tecnicamente empatado com Ana Amélia em terceiro.

Será uma briga de foice pelo mandato de oito anos.

