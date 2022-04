Tenente Portela lança enquete para escolha de cor do Centro Cultural

Essas são as opções de cores. Você pode votar no link no final da notícia

A prefeitura de Tenente Portela lançou nesta terça-feira, 19, uma enquete para que o cidadão possa votar e escolher qual cor quer na pintura do Centro Cultural que passa, atualmente, por reforma.

São quatro opções: laranja, rosa, verde claro e verde vibrante. Os projetos foram desenvolvidos pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura. A enquete permanecerá no ar até o dia 26 de abril. O resultado final da será divulgado no dia 27.

A arquitetura do Centro Cultural é baseada no antigo prédio do Grupo Escolar da Sede, que foi destruído por um incêndio em 17 de novembro de 1970. Desde sua construção o Centro Cultural manteve a cor da escola da época, ou seja, o verde.

Com a enquete a prefeitura abre a possibilidade para comunidade votar e escolher se quer manter a cor original ou se vai optar por uma nova.

PARA VOTAR CLIQUE AQUI

