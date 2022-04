Entidades do agronegócio lançam programa Duas Safras

O governo do Estado convida, nesta quarta-feira (20/4), para o lançamento do programa Duas Safras. A iniciativa é da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), da Federação das Cooperativas Agrícolas do Estado (Fecoagro/RS), da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

O programa foi criado a partir da união das entidades e visa otimizar ainda mais o agronegócio do Estado, promovendo as culturas de inverno e ampliando o mercado para quem produz.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do programa Duas Safras

Quando: quarta-feira (20/4), às 12h

Onde: Galpão Crioulo - Palácio Piratini