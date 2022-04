Manuela D’Avila lidera corrida pelo senado no Rio Grande do Sul

Uma nova pesquisa sobre a intenção de voto do eleitor gaúcho para o cargo de senador no Estado do Rio Grande do Sul foi divulgada nesta segunda-feira, 18, pela TV Record do Rio Grande do Sul.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Real Time/Big Data com 1.200 entrevistas com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 16 de abril. Possui margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. Está registrada no TSE sob o número RS-06633/2022.

Manuela D´Avila do PC do B lideram em todos os cenários pesquisados. No cenário estimulado 1, ela tem 20% seguida por Hamilton Mourão do Republicanos com 16%. Ana Amélia Lemos do PSD aparece em seguida com 12%. José Ivo Sartori do MDB com 10%, Nelson Marchezan Junior do PSDB, Romildo Bolzan do PDT e Lazier Martins do Podemos aparecem em seguida com 4%. Branco/Nulo: 10%, Não Sabe/Não Respondeu: 20%.

Em um segundo cenário em que o candidato do PSDB não é mais Nelson Marquezan Junior, mas Eduardo Leite, Manuela aparece com 20%, Eduardo Leite com 16% e Hamilton Mourão 12%. Os demais nomes mantêm praticamente os mesmos Confira os cenários:

Estimulada senador - Cenário 1:

Manuela D’Ávila: 20%

Hamilton Mourão: 16%

Ana Amélia Lemos: 12%

José Ivo Sartori: 10%

Nelson Marchezan Jr.: 4%

Romildo Bolzan: 4%

Lasier Martins: 4%

Branco/Nulo: 10%

Não Sabe/Não Respondeu: 20%

Estimulada senador - Cenário 2:

Manuela D’Ávila: 18%

Eduardo Leite: 16%

Hamilton Mourão: 12%

Ana Amélia Lemos: 11%

José Ivo Sartori: 9%

Romildo Bolzan: 3%

Lasier Martins: 3%

Branco/Nulo: 8%

Não Sabe/Não Respondeu: 20%percentuais.