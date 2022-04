Pesquisa aponta liderança de Onix Lorenzoni na disputa para governador do RS

Uma nova pesquisa sobre a intenção de voto do eleitor gaúcho para Governador do Estado do Rio Grande do Sul foi divulgada nesta segunda-feira, 18, pela TV Record do Rio Grande do Sul.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Real Time/Big Data com 1.200 entrevistas com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 16 de abril. Possui margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. Está registrada no TSE sob o número RS-06633/2022.

Nos dois cenários estimulados Onyx Lorenzoni do PL lidera a corrida. No Cenário 1, ele aparece com 20% das intenções de votos, seguido de longe por Romildo Bolzan Júnior do PDT, e Beto Albuquerque do PSB com 7%, Ranolfo Vieira Junior, do PSDB, 6%, Edgar Pretto PT e Luiz Carlos Heinze do PP, 5%. Roberto Argenta PSC e Gabriel Souza do MDB tem 2%. Branco/Nulo: 33%, Não Sabe/Não Respondeu: 13%.

Em um segundo cenário o candidato do PSDB deixa de ser o governador Ranolfo Vieira Junior e passa a ser o ex-governador Eduardo Leite. Neste cenário Onix segue na liderança com 19% e Eduardo Leite aparece em segundo com 13%. Os demais pré-candidatos mantém praticamente o mesmo percentual.

Confira os cenários:

Estimulada governador - Cenário 1:

Onyx Lorenzoni: 20%

Romildo Bolzan: 7%

Beto Albuquerque: 7%

Ranolfo Vieira Júnior: 6%

Edgar Pretto: 5%

Luiz Carlos Heinze: 5%

Roberto Argenta: 2%

Gabriel Souza: 2%

Branco/Nulo: 33%

Não Sabe/Não Respondeu: 13%

Estimulada governador - Cenário 2:

Onyx Lorenzoni: 19%

Eduardo Leite: 13%

Romildo Bolzan: 6%

Beto Albuquerque: 5%

Edgar Pretto: 5%

Luiz Carlos Heinze: 5%

Roberto Argenta: 2%

Gabriel Souza: 1%

Branco/Nulo: 30%

Não Sabe/Não Respondeu: 14%

