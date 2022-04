Edis bicaquenses lamentam a redução no número de produtores de leite

Ao apresentar e defender uma proposição para a criação de plano de incentivo à produção primária em Coronel Bicaco, na sessão ordinária do dia 11 de abril, o vereador Amadeus Vieira (PDT) revelou dados atualizados sobre a bacia leiteira.

Segundo ele, em 2014, havia 260 produtores de leite no município. Hoje são apenas 60. — Isso aconteceu por causa da falta de incentivo — ressaltou o pedetista.

Para o vereador Paulo Hermel (PDT), a Administração Municipal tem condições para fazer um estudo e conceder incentivos para a implantação e diversificação da atividade primária. — É de fundamental importância para gerar emprego e retorno tributário ao município — disse o político do PDT.

O vereador Antônio Martins (PP) elogiou a proposição apresentada e afirmou que seria de grande valia para os pequenos e médios produtores rurais a concessão deste incentivo municipal. — Sabemos das dificuldades que os produtores vêm enfrentando — complementou o presidente do Poder Legislativo.

— Se o Executivo encaminhar um projeto de lei desta magnitude, ninguém votará contra. O município vai deixar de arrecadar, mas estará gerando emprego e renda, e esses valores irão circular no comércio local — frisou o progressista.

O vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) parabenizou o autor pela proposição apresentada e destacou que Coronel Bicaco é um município essencialmente agrícola. — Muitos [agricultores] estão desistindo e saindo do campo por falta de incentivo — reiterou o pedetista. No mesmo comentário, ele defendeu a diversificação das atividades nas propriedades rurais.

— Que venha um projeto do Executivo neste sentido para nós aprovar — finalizou Lucas Santos da Cruz.

