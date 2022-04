Coronel Bicaco: Edil requer cópias de parecer técnico sobre eucaliptos às margens da ERS 317

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP) requereu através de pedido de informação, na sessão ordinária do dia 11 de abril, cópias do parecer técnico emitido pela Defesa Civil pertinente aos eucaliptos existentes na Rua Lídio Diniz, no bairro Faxinal em Coronel Bicaco.

O progressista ainda solicitou a relação das ações do Poder Executivo quanto às referidas árvores situadas ao lado da ERS 317. Segundo ele, os eucaliptos oferecem riscos aos moradores do bairro. — Já faz algum tempo que estamos pleiteando [a poda dos eucaliptos] devido às reivindicações daquela comunidade — frisou Luiz Flávio Rangel.

O edil emendou que as árvores são de grande porte e estão muito próximas de residências e da rede de luz. — Para evitar um dano maior, a gente espera que essa situação seja resolvida junto ao DAER — salientou o representante do PP.

O Pedido de Informação nº 010/2022 foi aprovado de maneira unânime pelo plenário do Poder Legislativo.

