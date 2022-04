Briga entre torcedores do Santos e Coritiba termina com 18 presos

Foram presos em Santos, litoral paulista, 18 torcedores do Coritiba e do Santos após uma briga. Os dois times se enfrentaram ontem (17) no estádio da Vila Belmiro. Segundo a Polícia Militar, os enfrentamentos chegaram a acontecer dentro do saguão de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o relato da PM, a confusão começou quando torcedores do Santos começaram a hostilizar a torcida do Coritiba, que chegou de ônibus ao estádio. A polícia diz que o combinado era que esse grupo chegasse antes do jogo, sem a presença dos torcedores locais, e fosse escoltado para dentro do estádio. No entanto, os ônibus que traziam os apoiadores do Coritiba atrasaram.

Durante o confronto, uma viatura da PM e alguns ônibus da torcida do Coritiba foram apedrejados. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para conter a confusão. Pessoas que ficaram feridas foram levadas a uma UPA próxima.

Um grupo de torcedores do Santos foi até a UPA e depredou o local. A PM agiu novamente para conter a briga. Acabaram presos, 9 torcedores do Santos e 9 do Coritiba.