Tupi de Crissiumal perde e cai para penúltimo lugar do Grupo A da Divisão de Acesso 2022

Com um ponto conquistado em dois jogos, o Tupi de Crissiumal é o penúltimo colocado do Grupo A (Foto: Reprodução)

Jogando no estádio Antônio David Farina, na tarde do sábado (16/4), o Tupi de Crissiumal perdeu para o Veranópolis pelo escore de 1 a 0 e caiu para o penúltimo lugar do Grupo A da Divisão de Acesso 2022. A equipe crissiumalense soma um ponto em duas partidas. Já o Veranópolis lidera a chave com seis pontos – 100% de aproveitamento.

Na terceira rodada da fase classificatória, o Tupi receberá o Cruzeiro de Porto Alegre – atual lanterna do Grupo A. Os dois times se enfrentam na quarta-feira (20/4), a partir das 15 horas, no estádio Rubro Negro.

Vale ressaltar que, ao final da fase classificatória, o último colocado de cada chave será rebaixado.

