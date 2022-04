Secretaria do Esporte e Lazer efetiva repasses do Avançar no Esporte

A Secretaria do Esporte e Lazer (Sel) efetivou 269 convênios integralmente, em mais de 200 municípios, dentro do Avançar no Esporte. Os rescursos são destinados para melhorias de espaços públicos de práticas esportivas. No total, o programa destinará R$ 125,8 milhões em investimentos.

O Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva foi criado com a intenção de aprimorar e reformar espaços esportivos em cidades do Rio Grande do Sul. O projeto Ilumina Esporte tem o objetivo de melhorar as condições de espaços de esporte e lazer em áreas públicas, ampliando as suas iluminações. As duas ações totalizam cerca de R$ 113 milhões em investimentos.

Conforme o edital dos projetos, os municípios têm 90 dias para iniciar o processo de licitação a partir da liquidação.

Confira a lista dos municípios contemplados, valores e contrapartidas nos links abaixo:

• Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva

• Projeto Ilumina Esporte