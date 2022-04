Inter demite técnico Medina após empate em casa na Sul-Americana

O uruguaio Alexander “Cacique” Medina deixou o comando técnico do Internacional no início da tarde desta sexta-feira (15), menos de 24 horas após o empate do Colorado em casa (1 a 1) com o Guaireña (Paraguai), pela segunda rodada da Copa Sul Americana. Segundo nota oficial, o auxiliar técnico Cauan de Almeida assume como interino a partir deste sábado (16).

Nota oficial. Alexander Medina deixa o comando técnico do Inter: https://t.co/ncYe44JtLj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 15, 2022

Cacique Medina foi contratado pelo Colorado em dezembro, após campanha exitosa no Talleres (Argentina) no ano passado. No clube hermano ele foi vice-campeão da Copa da Argentina – perdeu a final para o Boca Juniors, nos pênaltis – e ficou em terceiro lugar campeonato nacional.

No entanto, à frente do Colorado Cacique Medina não repetiu o bom desempenho e somou frustrações. Logo na estreia da Copa do Brasil, o Colorado foi eliminado ao perder por 2 a 0 para o Globo FC-RN (que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro). Vinte dias depois, o Inter caiu nas semifinais do Gauchão, após derrota para o rival Grêmio por 3 a 1 (placar agregado) nas semifinais. No início de abril, estreou fora de casa na Sul-Americana, com empate em 2 a 2 com o clube equatoriano 9 de outubro, pelo Grupo E. Na sequência, perdeu na primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Por fim, foi derrotado nesta quinta-feira, jogando no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Em nota oficial, além da demissão do treinador, o Colorado também anunciou o desligamento dos auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira; os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González; e o analista de desempenho Mariano Levisman.