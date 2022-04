Filipinho, Ítalo e Miguel Pupo se garantem nas quartas de Bells Beach

O Brasil emplacou Filipe Toledo, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo nas quartas de final de Bells Beach (Austrália), que serão disputadas a partir das 17h45 (horário de Brasília) desta sexta-feira (15). Os três se classificaram na noite de ontem (14), que foi especial para Filipinho. O surfista de Ubatuba (SP), que começou a etapa australiana em quarto lugar no circuito mundial, superou o anfitrião Connor O’Leary nas oitavas, com nota final 16,26 contra 13,00 do adversário. A vitória lhe garantiu assumir a liderança do campeonato, antes mesmo dos resultados dos demais rivais na etapa australiana, a quarta do Mundial. Até ontem no topo da tabela estava o japonês Kanoa Igarashi.

Filipinho será o primeiro brasileiro a competir pelas quartas. O adversário será o havaiano John John Florence. Natural de Ubatuba (SP), Filipinho cairá na água esta noite com a lycra amarela, destinada ao número 1 do circuito.

“Isso é fantástico, mas tem muita coisa para acontecer ainda e acho que o John John precisa chegar na final pra ficar com ela né [a liderança]. De qualquer maneira, estou numa posição muito boa para o próximo evento, mas um bom resultado aqui vai aumentar minha confiança. Eu adoro o evento de Margaret River, que eu ganhei no ano passado. Estou tranquilo, feliz, então é manter a humildade e seguir em frente”, disse o surfista, em depoimento à Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês).

Ele sabe que venceu! ????????



Filipinho ainda pega outra boa onda e leva a melhor contra Connor na terceira bateria do dia.



????? 16.26 Filipe Toledo

????? 13.00 Connor O’Leary



???? https://t.co/hRoBt09QSY | @globoplay #WSLBrasil pic.twitter.com/7VrOsBY0hY — WSL Brasil ???????? (@WSLBrasil) April 14, 2022

Nas duas últimas baterias da noite, os rivais dos brasileiros serão australianos: Miguel Pupo encara o anfitrião Callum Robson, e o campeão olímpico Ítalo Ferreira medirá forças com Jackson Robinson.

Na noite de ontem (14), Miguel Pupo avançou às quartas ao derrotar o norte-americano Kolohe Andino na sexta bateria: o brasileiro totalizou 14,76 contra 10,90 do rival. O embate verde e amarelo fechou a noite, com o potiguar Ítalo Ferreira (15,40) superando Samuel Pupo (15,13).

A grande expectativa das oitavas era o confronto 100% australiano, entre o tricampeão mundial Mick Fanning – convidado nesta etapa – Callum Robson, estreante no circuito. E o novato se deu bem: totalizou 14,50 contra 14,27 de Fanning.

Quartas de final do masculino definidas ???? Qual bateria você está mais ansioso(a) para assistir? ????



???? Próxima chamada às 17:45, horário de Brasília | Assista ao vivo em https://t.co/hRoBsZSfuo + @sportv #WSLBrasil pic.twitter.com/T862SoJ4TD — WSL Brasil ???????? (@WSLBrasil) April 15, 2022

Quartas de final

Bateria 1 - Ethan Ewing (AUS) x Owen Wright (AUS)

Bateria 2 - Filipe Toledo (BRA) x John John Florence (HAV)

Bateria 3 - Miguel Pupo (BRA) x Callum Robson (AUS)

Bateria 4 - Italo Ferreira (BRA) x Jack Robinson (AUS)