Integrantes do DEM de Tenente Portela migram para o PL

Os integrantes do Partido Democratas, DEM, de Tenente Portela anunciaram que deixaram a sigla e migraram para o Partido Liberal, PL, partido atual do presidente Jair Bolsonaro.

O DEM fez uma fusão recentemente com o PSL, e tornou-se o União Brasil. O movimento levou os bolsonaristas de ambas as siglas a procurarem outro partido e como Jair Bolsonaro havia se filiado ao PL, o caminho acabou sendo natural.

A diferença é que em Tenente Portela toda a executiva do DEM, bem como seus filiados saíram juntos e migraram para o novo partido, fundando assim um novo diretório partidário em Tenente Portela, do PL, e extinguindo outro, DEM (União Brasil).

Fato é que o grupo portelense, que faz parte do Governo Sala, é formado por Bolsonaristas, uma vez que o mesmo grupo almejava a criação do PSL em Tenente Portela, quando Bolsonaro saiu, o grupo procurou uma sigla mais alinhada com o presidente e acabou no DEM para a disputar as eleições em 2020.

Com a fusão do DEM com o PSL e o movimento do agora União Brasil de se posicionar como a terceira via e inclusive firmar parceria com outros partidos para buscar ser alternativa a Bolsonaro e levando em conta o movimento do presidente para o PL, o processo do grupo portelense já era esperado.

