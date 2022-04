Presidente participa de entrega de títulos de regularização fundiária

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou hoje (14) de uma cerimônia para a entrega de títulos regularização fundiária a assentados no município de João Pinheiro (MG). Segundo o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho, de 2019 a 2022 foram emitidos mais de 8 mil títulos de propriedade rural em Minas Gerais. Melo Filho disse ainda, que na etapa atual devem ser entregues cerca de 2 mil títulos até o final do ano.

“Em Minas, temos de 1 milhão de hectares em assentamentos e hoje iniciamos um processo de entregas que soma mais de 8 mil documentos que estão espalhados não apenas em João Pinheiro, mas em 288 assentamentos de 133 municípios diferentes”, disse Melo Filho.

Durante a cerimônia, Bolsonaro disse que, com a titulação, os pequenos produtores rurais poderão produzir mais, pois terão a certeza de que a terra vai ficar para as futuras gerações.

“Não existe um momento mais importante do que este ver no semblante de quem está recebendo o título de propriedade mostrando que aquela terra é dele, dos seus filhos, dos seus netos e isso não tem preço”, disse. “Quando a gente titulas uma terra aquele assentado ao ter a garantia de que a propriedade é sua, de que as benfeitorias que ele fizer ficarão para seus filhos e netos, eles produzem mais para todos nós”.

A entrega dos títulos faz parte das ações do programa Titula Brasil, uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com estados e municípios voltada para a titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais da União.

Uma das assentadas, que recebeu a titulação, Maria Aparecida da Silva Rodrigues, agradeceu e disse que valeu a pena a espera. “Estou muito agradecida, valeu a pena esperar esses anos todos”, comemorou.