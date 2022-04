Novo presidente da Petrobras toma posse hoje

A cerimônia de posse do novo presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, ocorrerá na tarde de hoje (14) na sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro, informou há pouco a assessoria de imprensa da companhia.

A assembleia geral de acionistas da Petrobras confirmou na noite de ontem (13) o nome de José Mauro Ferreira Coelho para o Conselho da Administração da estatal.

José Mauro Coelho foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e seu nome foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para substituir o general Joaquim Silva e Luna.