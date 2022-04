Confira os gastos com diárias em Redentora e Derrubadas

Dando sequência em nossa série de reportagens sobre os gastos com diárias nas Câmaras de Vereadores da nossa região de abrangência visitamos nesta semana os portais da transparência de Redentora, Derrubadas e Barra do Guarita.

Cabe aqui ressaltar que a exemplo do que fizemos na matéria passada, focamos apenas nas diárias e não no gasto total das viagens. Exemplificando, a diária é o valor que o vereador ou servidor recebe para bancar hospedagem, taxi e alimentação quando viaja. Deixamos de fora outro elemento contábil relacionado a viagem que é custo de deslocamento, seja de passagem ou combustível do carro que levou o vereador ou servidor até o destino.

Os valores pagos por diárias não são padronizados, ou seja, cada Câmara de Vereadores regulamenta a sua própria tabela. Em Redentora, por exemplo, quando viaja para Brasília o Vereador ganha R$ 600,00 reais por dia. Se a viagem for para Porto Alegre ou qualquer outra capital, menos Brasília, o valor é R$ 400,00, mesmo valor pago para viagens a cidades que ficam a mais de 60 quilômetros de Redentora, desde que o vereador pernoite, se não pernoitar o valor é de R$ 200,00. Já para cidades que ficam a menos de 60 quilômetros não há pagamento de diária. Além disso, como citado, o vereador recebe o valor da passagem de avião ou ônibus e se usar corro próprio recebe R$ 0,95 por quilometro rodado.

Em relação ao município de Barra do Guarita não encontramos em seu Portal da Transparência os gastos com diárias. Entramos em contato com a Câmara Municipal de Vereadores que nos relatou que os gastos não estão sendo registrados no portal da transparência e nos solicitou um requerimento para que os números pudessem ser liberados por outro meio, por esse motivo, os números, deste município, não constam nessa reportagem.

Gastos com diárias em Redentora

Redentora se manteve como o município que mais gastas com diárias na microrregião. Historicamente os vereadores da princesa da Região Celeiro costumam registrar um alto gasto nesse sentido. Em 2021, ano foco de nossa pesquisa, a Câmara de Redentora gastou R$ 107.000,00 para pagar as diárias de vereadores e servidores.

Proporcionalmente a Câmara diminuiu os gastos em 2022, pois até o final de março o custo com diárias era de R$ 28.600,00. Esse ano a tendência é que o valor gasto nessas despesas seja menor, uma vez que é ano eleitoral e as emendas parlamentares, principal motivo de viagens de vereadores à Brasília, ficam proibidas a partir de julho.

Comparando com 2020, ano eleitoral e de pandemia, o município praticamente dobrou o gasto em 2021. Naquele ano, a legislatura anterior gastou R$ 55.000,00. Se voltarmos a 2019, que era um ano não eleitoral e também anterior a pandemia de Covid-19 notamos que a Câmara Municipal de Vereadores consumiu em diárias R$ 104.400,00.

O campeão em gastos com diárias em 2021 foi o vereador Osmar Viana dos Santos, MDB, que gastou R$ 15.300,00 durante o ano. Ele é seguido pelo vereador Leandro Gonçalves de Lima, MDB, que consumiu R$ 14.000,00 em diárias. Depois aparece o vereador também do MDB, Denilson Machado da Silva com R$ 13.900,00 e os vereadores Vanderlei da Rosa, PT, e Malberk Antoine Kunst Dullius, MDB, com R$ 12.600,00 cada.

Todos os vereadores de Redentora fizeram diárias em 2021 e 8 dos 9 fizeram mais de R$ 7.000,00. O único abaixo dessa marca foi Joel Ribeiro de Freitas, do PSB, que fez R$ 3.600,00. Os demais, Amauri Macalin dos Santos, PL, gastou R$ 7.000,00, Elizeu Kei Claudino, PSB, R$ 7.000,00 e Gilmar Gonçalves de Lima, MDB, R$ 11.200,00.

Gastos com diárias em Derrubadas

A Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas gastou R$ 32.600,00 em diárias no ano de 2021. O valor é bem superior ao ano de 2020, quando Derrubadas gastou R$ 6.700,00.

O vereador que mais gastou com diárias foi Magnus Antônio Geroldini que gastou R$ 5.400,00, seguido por Ademir Cemin que gastou R$ 5.000,00 e Arno Bomm que gastou R$ 4.600,00.

Nos últimos anos a Câmara Municipal de Derrubadas tem mantido os gastos em patamares médios comparados com outros municípios da região.