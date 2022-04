Clássico mineiro termina em empate na Libertadores

O clássico mineiro pelo Grupo D da Copa Libertadores, entre América e Atlético, terminou em empate de 1 a 1, na noite desta quarta-feira (13) no estádio do Mineirão. O resultado deixou o Galo na liderança da chave com quatro pontos, enquanto o Coelho é o 3º com apenas um ponto.

?????????? Tudo igual no clássico mineiro! @Atletico e @AmericaMG empataram por 1-1 em duelo pelo Grupo D da CONMEBOL #Libertadores . pic.twitter.com/ZwKseXhroq — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 14, 2022

Após um primeiro tempo muito movimentado, no qual o Atlético-MG chegou a acertar uma bola no travessão com o lateral Guilherme Arana, o América-MG conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos da etapa final com um golaço do atacante Felipe Azevedo. O camisa 11 ganhou dividida com o uruguaio Godín, avançou em velocidade a partir do meio de campo, cortou para o meio para se livrar de Jair e bateu de direita para acertar o ângulo.

A partir daí o Coelho se fechou atrás, para negar espaços ao Galo, que aumentou a pressão. E o empate veio aos 39 minutos. Mariano faz belo lançamento para a área, onde Ademir superou Iago Maidana antes de finalizar. O detalhe é que o camisa 19 do Atlético-MG estava em posição irregular no lance.

Agora as equipes voltam as atenções para o Brasileiro, onde o Atlético-MG visita o Athletico-PR na Arena da Baixada no domingo (17). Um dia antes o América-MG recebe o Juventude no Independência.