Fortaleza perde de 2 a 0 do River Plate no Monumental de Núñez

O Fortaleza continua sem pontuar na atual edição da Copa Libertadores, após ser derrotado por 2 a 0 pelo River Plate (Argentina), na noite desta quarta-feira (13) no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

?????? @RiverPlate 100% no Grupo F! A equipe argentina venceu o @FortalezaEC por 2-0, no Monumental, e chegou a 6? pontos na CONMEBOL #Libertadores .



?? Gols de Enzo Fernández e De La Cruz! pic.twitter.com/JIQ5jS3vgb — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 14, 2022

Com este novo revés (após perder de 2 a 1 para o Colo-Colo na rodada inaugural) o Tricolor do Pici é o lanterna do Grupo F sem pontuar ainda na competição.

Após iniciar bem a partida, com oportunidades de Renato Kayzer e Moisés nos primeiros minutos, o River tomou conta da partida e abriu o placar aos 9 minutos. De La Cruz recuperou a bola e cruzou na área. Capixaba chegou a cortar, mas a bola ficou viva e Enzo Fernández finalizou bem.

Os argentinos continuaram melhores, e ampliaram para 2 a 0 aos 32, quando De La Cruz pegou de primeira após cobrança de escanteio.

Após este novo revés, o Fortaleza tentará somar os primeiros pontos pela Libertadores contra o Alianza Lima (Peru), no dia 27 de abril no Castelão.