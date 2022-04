ABC conquista Campeonato Potiguar pela 57º vez

O ABC derrotou o América-RN por 4 a 2, nesta quarta-feira (13) no Frasqueirão, para conquistar o título do Campeonato Potiguar. Este é a 57º conquista estadual do Mais Querido.

Empurrado pela sua apaixonada torcida, o ABC abriu o placar aos 27 minutos, graças a um gol olímpico do veterano Wallyson. Porém, o Alvirrubro conseguiu igualar antes do intervalo, com Elvinho aos 42.

O América-RN ainda chegou a ensaiar uma reação, quando ficou na frente aos 13 minutos da etapa final em gol em cobrança de pênalti de Wallace Pernambucano, mas o ABC não esmoreceu e garantiu a vitória final com gols de Wallyson, aos 25 em cobrança de pênalti, de Jefinho, aos 29, e de Fábio Lima, já aos 44.