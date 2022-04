Brasileiras sobram contra Guatemala em estreia na Billie Jean King Cup

A seleção brasileira feminina de tênis atropelou a Guatemala na estreia da fase das Américas (Zonal Americano) da Billie Jean King Cup, competição equivalente à Copa Davis (exclusivamente masculina). No primeiro dia do torneio, em Salinas (Equador), a equipe verde e amarela venceu com sobra três partidas pelo Grupo A e nem precisou jogar os outros dois confrontos de um total de cinco. O time formado por Bia Haddad, Carolina Meligeni, Laura Pigossi, Gabriela Cê e Rebeca Pereira voltará à quadra nesta quinta-feira (14), a partir de meio-dia, contra a equipe da Argentina, que bateu a Colômbia.

Brasil vence a Guatemala na estreia da Billie Jean King Cup no Equador https://t.co/kO5lO3lWEv pic.twitter.com/ljDekPVBse — CBT (@cbtenis) April 13, 2022

A primeira brasileira a triunfar no piso duro de Salinas foi Carol Meligeni (número 122 no ranking mundial da WTA) que não teve dificuldades para superar Melissa Morales (947ª), por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/2). Na sequência, a paulista Bia Haddad (61ª) aplicou um duplo pneu (6/0) sobre Kirsten-Andrea Widom (965ª) em 50 minutos de partida.

Após a vitória na simples, Bia voltou à quadra para a disputa de duplas, ao lado da compatriota Laura Pigossi, que semana passada foi vice-campeão no WTA 250 de Bogotá (Colômbia). As brasileiras desbancaram a dupla Kirsten-Andrea Weedon e Maria Gabriela Riverapor 2 sets a 0 (6/3 e 6/1).

"O dia foi muito bom, todas conseguimos desenvolver e fazer o melhor que podíamos. Sabíamos que éramos favoritas, então tivemos que arcar com a responsabilidade, mas trabalhando duro e com humildade. Agora, a cada confronto temos que tentar aumentar o nosso nível para ter mais oportunidades", declarou Haddad, a mais bem ranqueada entre tenistas do Zonal Americano da Billie Jean King Cup.

Os dois melhores colocados do Grupo A (Brasil, Guatemala, Argentina, Colômbia) avançam para a partida decisiva, no sábado, contra algum dos dois melhores colocados do Grupo B (Paraguai, México, Chile e Equador). Os vencedores destes duelos se classificam para osplayoffsda Billie Jean King Cup em novembro.

Tabela de jogos

QUARTA-FEIRA (13)

Jogo 1 - Brasil x Guatemala

Jogo 2 - Argentina x Colômbia

QUINTA-FEIRA (14)

Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

Perdedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2

SEXTA-FEIRA (15)

Partidas restantes

SÁBADO (16)

1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B

1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A